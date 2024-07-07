لو عندك التهاب رئوى.. نصائح للتعامل مع المرض

كتب - حسام الشقويرى

إذا كنت مصابًا بالالتهاب الرئوي، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل مدى صعوبة الأعراض. من السعال المستمر وألم في الصدر إلى ضيق في التنفس، وفقدان الشهية، والتعب، يمكن لهذه الحالة أن ترهقك حقًا. إذا تم تشخيص إصابتك، فمن المحتمل أنك تتلقى أيضًا علاجات لها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسريع عملية الشفاء، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالأدوية والعلاجات، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

والالتهاب الرئوي يعرف بأنه حالة صحية تتأثر فيها الرئتان بالعدوى التي تسببها الفيروسات والفطريات والبكتيريا ، وبما أن الرئتين هي أحد الأعضاء الرئيسية في الجهاز التنفسي، فإن إصابة الرئتين بالعدوى ستؤثر تلقائيًا على صحة الجهاز التنفسي. ويحدث هذا لأن العدوى تؤدي إلى الالتهاب في الحويصلات الهوائية في الرئتين، والتي تسمى الحويصلات الهوائية، تملأها بالسوائل أو القيح. ونتيجة لذلك، يصبح من الصعب على الأكسجين المستنشق أن يدخل مجرى الدم.

بعض خيارات العلاج تشمل ما يلي:

تستخدم الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الالتهاب الرئوي الفيروسي، مثل الالتهاب الرئوي الناجم عن الأنفلونزا.

تستخدم الأدوية المضادة للبكتيريا لعلاج الالتهاب الرئوي الجرثومي. تشمل الأمراض الشائعة المكورات الرئوية والكلبسيلا الرئوية.

يتم إعطاء الأدوية المضادة للفطريات لعلاج الالتهاب الرئوي الفطري.

نصائح للعناية بالالتهاب الرئوي بعد الإصابة به



بعد تلقي العلاج، لا تنتهي المعركة تمامًا فبينما قد تبدأ في الشعور بالتحسن وملاحظة أعراض أقل، لا تزال هناك تدابير يجب عليك اتخاذها لتسريع عملية التعافي. وفيما يلي بعض النصائح:

تجنب التواصل الشخصي مع العائلة والأصدقاء لمنع انتشار الجراثيم.

قم بتغطية أنفك وفمك أثناء العطس والسعال.

اغسل يديك بشكل متكرر.

- الفحوصات الروتينية من قبل الطبيب بعد الشفاء، وتناول الأدوية، إذا تم استخدام المضادات الحيوية للعلاج، حيث أن الأشعة السينية تميل إلى أن تأخذ بعض الوقت حتى تتضح.

تتضمن بعض النصائح التي ستساعدك على استعادة قوتك ما يلي:

- استئناف الحياة العملية الطبيعية تدريجياً

البدء في الحركات الجسدية فقط إذا كان الجسم يشعر بالاستعداد للقيام بذلك

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

شرب كميات كبيرة من الماء

استكمال الأدوية الموصوفة

إليك ما يجب عليك تجنبه أثناء التعافي من الالتهاب الرئوي:

التجمعات وأي نوع من الاتصال والتواصل الشخصي

استهلاك التدخين

الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية

نظام غذائي عالي الصوديوم

تمارين تتضمن التنفس العميق