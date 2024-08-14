استشارى تغذية توضح المسموح والممنوع من الأكلات أثناء فترة الرضاعة

كتبت إيناس البنا

بعد الولادة، تسعى العديد من الأمهات الجدد لاستعادة وزنهن الطبيعي، ولكن مع الرضاعة الطبيعية، قد تتساءل البعض منهن عما إذا كان فقدان الوزن أثناء هذه المرحلة أمرًا ممكنًا أو حتى صحيًا، فالرضاعة الطبيعية تحتاج إلى سعرات حرارية إضافية لدعم إنتاج الحليب، مما يثير التساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين فقدان الوزن وتلبية احتياجات الطفل.



من جانبها كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى، استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أن العديد من الدراسات تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية قد تساعد في فقدان الوزن بشكل طبيعي بعد الولادة، حيث يحرق الجسم سعرات حرارية إضافية لإنتاج الحليب، مما قد يساهم في تقليل الوزن، ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يعتمد أيضًا على عوامل أخرى مثل النشاط البدني والنظام الغذائي.

أفضل الأطعمة لدعم الرضاعة وفقدان الوزن

أوضحت استشارى التغذية العلاجية أنه يمكن للأمهات اختيار الأطعمة التي تعزز فقدان الوزن وتدعم الرضاعة الطبيعية في الوقت نفسه، يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات غير المحمصة، بجانب الخضروات الورقية والمشروبات التي تساعد على إدرار الحليب أبرزها الشمر والينسون.



أما ما يجب تجنبه يشمل الأطعمة المعالجة والسكريات الزائدة، والكافيين مسموح فقط بحصتين يوميا سواء من القهوة أو الكاكاو أو الشوكولاتة أو الشاي الأخضر ويفضل أن يتم تناولها في بداية اليوم وليس نهايته، وضرورة إجراء أول 3 شهور من رضاعة تحاليل الحديد والكالسيوم وفيتامين د لمعرفة أوجه القصور ومعرفة ما إذا كنتى تحتاجين مكملات غذائية يصفها الطبيب



وبجانب النظام الغذائي السابق، تلعب الرياضة والنشاط البدنى بعد الولادة دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، ويمكن للأمهات البدء بتمارين خفيفة مثل المشي، ومن ثم زيادة شدتها تدريجيًا، مع تجنب الضغوط النفسية لأنها تؤثر على الرضاعة وفقدان الوزن، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

