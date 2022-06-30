طرق فعالة للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة.. تجنبى الرجيم السريع

كتبت فاطمة خليل

تشعر كل أم جديدة بالقلق والتوتر حول فقدان الوزن بعد الولادة، وبحسب الخبراء قد تتمكنين من إنقاص الوزن بعد الولادة في أكثر من شهرين، لكن يجب مراقبة النظام الغذائي وممارسة الرياضة لتعودي إلى وزنك قبل الحمل، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة، بحسب موقع "health".

و إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، فقد يستغرق الأمر حوالي عام لإنقاص وزنك، لكن من الضروري التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية.



نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة 1. المشي يوصى الخبراء الأمهات الجدد بتمرين المشي، فالخروج للحصول على بعض الهواء النقي ليس صحيًا فحسب، بل يمكن أن يساعدك المشي بانتظام على إنقاص الوزن أيضًا.

يمكنكِ أن تبدأى ببطء مع 5 دقائق في اليوم حتى 30 دقيقة بوتيرة سريعة.



2. ابدأى روتين تمرين ببطء

بعد المشي لمدة 12 أسبوعًا الأولى من ولادة طفلك، يجب على كل أم جديدة مراجعة طبيبها إذا كانت مستعدة لبدء نظام تمرين، ويوصى بضرورة بدء التمرين بعد 14 أسبوعًا لفقدان الوزن بعد الولادة:

وفقًا للبحث ، فإن النساء اللائي يكتسبن قدرًا كبيرًا من الوزن ولا يفقدنه في السنة الأولى معرضات لخطر السمنة على المدى الطويل.

تساعد إضافة تمارين القوة على تقوية عظامك وجذعك وظهرك أيضًا سيساعد ذلك في تقليل مشاكل الظهر التي تحدث لأن النساء لا يمارسن الرياضة وبالتالي ليس لديهن القوة اللازمة لإنجاب طفل.

قبل الحمل ، تتجنب معظم النساء حمل دمبل وزنه 2 كجم أو 5 كجم ، لكن ينتهي بهن الأمر بحمل طفل يبلغ وزنه 5 كجم بسرعة، دون التركيز على كيفية تعامل أجسامهن معه.



3. لا تفوتى وجبات الطعام

قد ينتهي بكِ الأمر بتخطي وجبات الطعام عندما تقومين برعاية طفل وهذا غير مقصود، ومع ذلك ، لا تجعليها عادة لأن جسمك يحتاج إلى العناصر الغذائية المتوفرة في نظام غذائي صحي للتأكد من أنكِ وطفلك تتأقلمان بشكل جيد.



4. تجنبى أي شكل من أشكال الرجيم السريع

ركزى دائمًا على فقدان الدهون ببطء وثبات أثناء تناول أطعمة مغذية عالية الجودة، يجب ألا تفقد كل أم جديدة 0.5 إلى 1 % من وزن جسمها في أسبوع.

بغض النظر عن مدى رغبتك في استعادة قوامك الطبيعي، حاولي ألا تقللي عن 1800 سعرة حرارية في اليوم، خاصةً إذا كنتِ ترضعين، فمن المهم التحلي بالصبر مع نفسك لفقدان الوزن بعد الحمل.