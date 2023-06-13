احذر.. 9 عادات غذائية تضعف جهاز المناعة منها السكريات والكافيين

كتبت ميرفت رشاد

عاداتنا الغذائية لها تأثير كبير على مناعتنا، يزود الطعام الذي تستهلكه أجسامنا بالعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على نظام المناعة لدينا وتعزيزه، يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أن يساعد نظام المناعة لدينا على العمل بفعالية، من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لاستهلاك الأطعمة غير الصحية آثار سلبية على جهاز المناعة لدينا ، مما يجعله ضعيفًا وعرضة للعدوى، وإليك قائمة بالعادات الغذائية السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

عادات غذائية عليك تخطيها للحصول على مناعة أفضل:



1. تستهلك الكثير من السكر



تناول الكثير من السكر يمكن أن يضعف جهاز المناعة، يسبب التهابًا في الجسم ، وهو سبب رئيسي للعديد من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسكر أن يثبط خلايا الجهاز المناعي المسئولة عن مهاجمة الفيروسات والبكتيريا.

2. تخطي وجبات الطعام



عند تخطي وجبات الطعام أو اتباع نظام غذائي مقيد ، لا يحصل جسمك على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، هذا يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعله أكثر عرضة للأمراض.

3. الإكثار من تناول الطعام المعالج



غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة والمواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة،كما أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم جهاز المناعة.

4. عدم الحصول على قسط كاف من النوم



النوم أمر بالغ الأهمية لجهاز المناعة لتجديد وإصلاح نفسه، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، ينتج جسمك عددًا أقل من السيتوكينات ، وهو نوع من البروتين الذي يحارب العدوى، هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم مقاومة العدوى.

5. عدم شرب الماء



البقاء رطبًا مهم للحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويحافظ على عمل أجهزة الجسم بكفاءة.

6. استهلاك الكثير من اللحوم المصنعة



غالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الكيميائية التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة، تفتقر هذه اللحوم أيضًا إلى العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم جهاز المناعة.

7. تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة



غالبًا ما تكون الكربوهيدرات المكررة منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم ، مما يضعف جهاز المناعة.

8. عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضراوات



الفواكه والخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم جهاز المناعة، عندما لا تأكل ما يكفي من الفاكهة والخضراوات ، فإن جسمك يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها لمحاربة العدوى.

9. الإفراط في استهلاك القهوة



شرب الكثير من القهوة يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص بعض المعادن ، مثل الحديد والكالسيوم، هذه المعادن مهمة لصحة الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب الكافيين الموجود في القهوة في اضطراب أنماط النوم ، مما قد يضعف جهاز المناعة بمرور الوقت.