5 شروط لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية والخاصة بنقابة الأطباء.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء، بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق الالتحاق بالجامعات، قواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية والخاصة بالنقابة، على النحو التالى:

1- كليات الطب الأجنبية:

أ – يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب – عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية للنقابة في عام 2019.

جـ - بالنسبة لجميع الحاصلين علي بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط للقيد بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

2- اشتراطات قيد خريجى كليات الطب الخاصة داخل مصر:

اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة فى مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة، وأن تمتلك مستشفى بعدد آسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

3- بالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.