اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العمل تتابع تدريبا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 01:45 م
وزارة العمل تتابع تدريبا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بالوادى الجديد تدريب مهنى على التفصيل والخياطة للفتيات بالوادى الجديد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة : التفصيل والخياطة ، والتى استفاد منها 10 متدربات، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية لـ التدريب المهني بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام  2024 – 2025 ، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خل - ال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

 

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهني المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، ومؤكداً إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.







وزارة العمل

مديرية العمل بالوادى الجديد

سوق العمل

التدريب المهنى

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة