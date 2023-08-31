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مستشار وزير التعليم العالى: لدينا 10 جامعات تكنولوجية تواكب سوق العمل

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:44 م
مستشار وزير التعليم العالى: لدينا 10 جامعات تكنولوجية تواكب سوق العمل الدكتور أحمد الصباغ مع الإعلامي جابر القرموطي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، إن مصر سوف تشهد 10 جامعات تكنولوجية خلال العام الدراسي الحالي، مبينا أن التخصصات في الجامعات التكنولوجية حافزها المهن المستحدثة التي يطلبها السوق العالمي.

 

أضاف الصباغ، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة CBC، أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، متابعا: "بدأنا منذ 4 سنوات بـ3 جامعات تكنولوجية والآن لدينا 10 جامعات تكنولوجية، بها برامج تواكب المعايير العالمية لسوق العمل".

 

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي: "الجامعات التكنولوجية بمثابة نافذة حكومية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، لاسيما وأن التعليم التكنولوجي بات المسيطر على معظم أنظمة التعليم في العالم".

 

وأشار الدكتور أحمد الصباغ، إلى أن هناك جامعات بها أكثر من 6 برامج مثل القاهرة الجديدة وأسيوط، متابعا بالقول: "سياستنا في هذه الجامعات هي خدمة كل الطلاب، وتساهم في الخدمة المجتمعية، ولدينا إقبال كبير من الطلاب، والجامعات تساهم في ملء التخصصات الفنية في كل القطاعات".


احمد الصباغ

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