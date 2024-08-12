هيئة الدواء تكشف عن خدمات جديدة لتوفير بدائل ومثائل الأدوية الناقصة بالأسواق

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة وذلك عبر موقعها الرسمي.

وقالت هيئة الدواء: لازم تعرف إن الدواء له اسم تجاري وكل دواء بيكون له مثائل وبدائل متعددة في السوق وتابعت : خصصنا خدمة جديدة لتسهيل الوصول للبدائل والمثائل المناسبة.

وتابعت : الخدمة اللي أطلقتها هيئة الدواء المصرية اسمها خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التى يتكرر الشكوي منها واستكملت : الخدمة موجودة على موقع الهيئة، ويستطيع اى مريض الدخول عليها من خلال اللينك التالي:

http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

و يمكن التعرف على كيفية البحث من خلال الفيديو دا :

https://youtu.be/prT31D38eC8

و قالت هيئة الدواء : فى حال وجود اي استفسار بخصوص توافر أي دواء يمكن التواصل على الخط الساخن 15301، أو من خلال خدمة توافر على الموقع الالكتروني من خلال اللينك دا:

https://tinyurl.com/4sn27h86

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأهمية الرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل.