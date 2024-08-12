اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف عن خدمات جديدة لتوفير بدائل ومثائل الأدوية الناقصة بالأسواق

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:15 ص
هيئة الدواء تكشف عن خدمات جديدة لتوفير بدائل ومثائل الأدوية الناقصة بالأسواق هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة وذلك عبر موقعها الرسمي.

وقالت هيئة الدواء: لازم تعرف إن الدواء له اسم تجاري وكل دواء بيكون له مثائل وبدائل متعددة في السوق وتابعت : خصصنا خدمة جديدة لتسهيل الوصول للبدائل والمثائل المناسبة.

وتابعت : الخدمة اللي أطلقتها هيئة الدواء المصرية اسمها خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التى يتكرر الشكوي منها واستكملت : الخدمة موجودة على موقع الهيئة، ويستطيع اى مريض الدخول  عليها من خلال اللينك التالي:
http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/
و يمكن التعرف على كيفية البحث من خلال الفيديو دا :
https://youtu.be/prT31D38eC8

و قالت هيئة الدواء : فى حال وجود اي استفسار بخصوص توافر أي دواء يمكن التواصل على الخط الساخن 15301، أو من خلال خدمة توافر على الموقع الالكتروني من خلال اللينك دا:
https://tinyurl.com/4sn27h86

ونصحت هيئة الدواء المصرية بأهمية الرجوع للطبيب المعالج في حالة استخدام  البدائل.

 







هيئة الدواء

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مثائل الادوية



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