هيئة الدواء تكشف عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالنقرس

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن العوامل التى تزيد من إحتمالية الإصابة بالنقرس وتتضمن:
- النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمحاريات والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز).
- وزن الجسم: في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي.
- أمراض وحالات معينة: مثل ارتفاع ضغط الدم غير المُعالَج، والحالات المزمنة مثل داء السكري، والسمنة، وأمراض القلب، والكلى.
- أدوية معينة مثل الأسبرين، وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل بعض مدرات البول.
- التاريخ العائلي للنقرس.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتغيير نمط الحياة إلى نظام صحي لتقليل الإصابة بـ مرض النقرس، مثل:
- شرب المياه واختيار المشروبات الصحية والتقليل من المشروبات المُحلاة.
- تناول الخضروات الطازجة وتجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البروتينات مثل اللحوم الحمراء والمحاريات.
- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.
وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع للطبيب عند الشعور بأعراض النقرس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة