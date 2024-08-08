هيئة الدواء تكشف عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالنقرس

كتب وليد عبد السلام

​كشفت هيئة الدواء المصرية، عن العوامل التى تزيد من إحتمالية الإصابة بالنقرس وتتضمن:

- النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمحاريات والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز).​

- وزن الجسم: في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي.​

- أمراض وحالات معينة: مثل ارتفاع ضغط الدم غير المُعالَج، والحالات المزمنة مثل داء السكري، والسمنة، وأمراض القلب، والكلى.​

- أدوية معينة مثل الأسبرين، وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل بعض مدرات البول.​

- التاريخ العائلي للنقرس.​

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ونصحت هيئة الدواء المصرية بتغيير نمط الحياة إلى نظام صحي لتقليل الإصابة بـ مرض النقرس، مثل:​

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- شرب المياه واختيار المشروبات الصحية والتقليل من المشروبات المُحلاة. ​

- تناول الخضروات الطازجة وتجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البروتينات مثل اللحوم الحمراء والمحاريات. ​

- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.​



وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع للطبيب عند الشعور بأعراض النقرس.