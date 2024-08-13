مهرجان "العلمين 2024" يستقبل الفوج الرابع من طلاب الجامعات المصرية

محمد صبحى

استقبلت مدينة العلمين الجديدة الفوج الرابع من الرحلات والبرامج الطلابية ضمن فعاليات مهرجان "العلمين 2024"، والذي يضم طلابًا من الجامعات المصرية بالدمج مع ذوي الهمم. يأتي هذا المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

يشارك في الأسبوع الرابع من المهرجان ست جامعات مصرية هي: الأزهر، أسيوط، قناة السويس، الوادي الجديد، الإسكندرية، والمنوفية، وتتنوع الأنشطة المقامة بين الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية، بجانب مشاركة فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط في فعاليات المهرجان.

وقد شهد اليوم الأول من فعاليات الفوج الرابع منافسات حماسية في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية.

ففي كرة القدم الخماسية، تأهلت جامعات قناة السويس والمنوفية والأزهر والوادي الجديد إلى نصف النهائي.

أما في الكرة الطائرة الشاطئية، فقد تأهلت جامعات أسيوط والمنوفية وقناة السويس والوادي الجديد.

كما أقيمت مسابقات الفنون التشكيلية على شاطئ البحر، حيث تركزت الموضوعات حول إبراز المشروعات التنموية بمدينة العلمين ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط بعدًا فنيًا وثقافيًا للحدث من خلال مشاركته بمنطقة الشاطئ.

وتضمنت الفعاليات أيضًا زيارة ترفيهية للوفود المشاركة إلى شاطئ العلمين الجديدة، حيث أقيمت مسابقات للألعاب الترفيهية مثل كرة الراكت وشد الحبل وألعاب Jumping Bag، مما أثار حماس وتفاعل الشباب المشارك.

وفي تصريح للدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أكد على أهمية وتنوع الفعاليات المقامة ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2024. وقال الدكتور همام: "يتضمن البرنامج زيارات يومية من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان، حيث نحرص في الوزارة على ضمان تمثيل شامل لكافة الجامعات المصرية، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية."

وأضاف الدكتور همام: "تأتي هذه الفعاليات كجزء أساسي من جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع التبادل الثقافي والرياضي بين الجامعات المصرية المختلفة، كما نركز بشكل خاص على دمج الطلاب من ذوي الهمم في الفعاليات الجامعية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة المهمة من المجتمع."

وأشار مستشار الوزير إلى الرسالة الهادفة التي يحملها المهرجان، قائلاً: "يُظهر هذا الحدث مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم ذوي الهمم. لقد تم تخصيص ملاعب وبطولات على صعيد جميع الألعاب الفردية والجماعية لذوي الهمم وذلك في إطار حرص الدولة على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال."

وتابع الدكتور همام حديثه قائلاً: "يُعد مهرجان العلمين الجديدة فرصة ثمينة للطلاب للإطلاع على إنجازات الدولة عن قرب، ونهدف من خلال مشاركة الطلاب إلى بناء جيل من الشباب يمتلك عقلاً علمياً وطنياً، ورفع درجة وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن.

واختتم الدكتور همام تصريحه بالقول: "إن مشاركة الطلاب في هذا المهرجان تأتي في إطار دعم الأنشطة الطلابية ودورها الحيوي في بناء شخصية الطالب الجامعي، فنحن نرى هذا الحدث كمنصة هامة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلبة الجامعات المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعلم والإبداع، حيث تعد فرصة لصقل مواهب الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم، مما يسهم في إعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع."

يذكر أن المهرجان يشهد أيضًا زيارات يومية لنحو 200 طالب وطالبة من جامعات الإسكندرية والعلمين واليابانية للمنطقة الشاطئية والمنطقة الترفيهية.