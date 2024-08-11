اليوم السابع
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مدينة العلمين تستقبل غدا الرحلة الرابعة لطلاب الجامعات بالدمج مع ذوي الهمم

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:47 م
مدينة العلمين تستقبل غدا الرحلة الرابعة لطلاب الجامعات بالدمج مع ذوي الهمم مهرجان العلمين
محمد صبحى

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تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال رابع الرحلات والبرامج الطلابية ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024"، للطلاب بالدمج مع ذوى الهمم وذلك غدًا الاثنين الموافق 12 أغسطس. وينظم هذا الحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، على أهمية هذه المشاركة. وأوضح أن الأسبوع الرابع سيشهد مشاركة 6 جامعات مصرية هي: الأزهر، أسيوط، قناة السويس، الوادي الجديد، الإسكندرية، والمنوفية. وستشارك هذه الجامعات في أنشطة متنوعة تشمل الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية.

كما سيشارك فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط في فعاليات المهرجان، مما يضيف بعدًا فنيًا وثقافيًا للحدث.

وأضاف الدكتور همام أن البرنامج يتضمن زيارات يومية من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان. وأشار إلى حرص الوزارة على التنوع في تمثيل كافة الجامعات المصرية، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إلى انه يأتي هذا كجزء من جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع التبادل الثقافي والرياضي بين الجامعات المصرية المختلفة، مع التركيز على دمج الطلاب من ذوي الهمم في الفعاليات الجامعية.







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