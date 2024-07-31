جامعة سوهاج تشارك فى الأنشطة الطلابية للجامعات بمدينة العلمين الجديدة

تشارك جامعة سوهاج، فى فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية المقامة ضمن مهرجان "العالم علمين" في نسخته الثانية 2024، بمدينة العلمين الجديدة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن مشاركة الجامعة جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأهمية تكثيف الإهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعي الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم فى مختلف الأنشطة والمجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى اطلاع شباب الجامعات على أهم وأكبر المشروعات القومية وحجم الإنجازات والنجاحات التى تشهدها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2023، ولا سيما الأصداء الإيجابية التى تنال افتتاح مهرجان العالم علمين فى عامه الثاني، متمنياً تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي، مشيراً إلى أن الفعاليات تقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من 13 طالب وطالبة فى فعاليات الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية بمهرجان العلمين، مضيفاً أن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والاجتماعية، ومنها خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، مسابقات الفنون التشكيلية بمجالات الرسم، التصوير الزيتي، الأشغال الفنية، والتصميم الابتكاري.

وأضاف محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الفعاليات تشمل أيضاً زيارة المعارض المصاحبة للمهرجان، وتفقد معالم مدينة العلمين الجديدة، والتي تنتهي حتي 31 من أغسطس القادم.