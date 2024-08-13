مد فترة التقديم فى مسابقة القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامى شهرا

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة التقديم فى مسابقة «القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامي» لمدة شهر على أن ينتهى التقديم فى 10 سبتمبر؛ وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وفى إطار الجهود التى تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف فى العمل على إيقاظ الوعى بالقضية الفلسطينية وأبعادها لدى كافة أفراد المجتمع، والتعريف بحق الشعب الفلسطينى المظلوم فى استعادة أراضيه من الصهاينة المعتدين، وبخاصة فى ظل الحرب الشرسة التى يشنها الكيان الصهيونى الغاصب بحق الشعب الفلسطينى فى غزة.

تشتمل المسابقة على ثلاثة محاور، وللمتسابق أن يشارك فى أحدها، وهي: المحور الأول: معارف ومفاهيم: عبارة عن أسئلة بنظام «Bubble sheet»، تذاع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتصحح بطريقةٍ آلية، أما المحور الثاني: فيلم وثائقي: عبارة عن تقديم مادة فيلمية عبارة عن فيديو يتناول القضية الفلسطينية فى أحد جوانبها. (يمكن تقديم هذا العمل بشكل فردى، أو بمشاركة فريق عمل بحد أقصى ثلاثة أفراد)، والمحور الثالث: البحث العلمي: يتمثل فى تقديم بحث علمى عن القضية الفلسطينية فى أحد المحاور الآتية: نشأة الكيان الصهيونى واحتلال القدس، دور الإعلام فى كشف زيف المزاعم الصهيونية، الدور العربى والإسلامى فى التعامل مع القضية الفلسطينية، الحق العربى والإسلامى فى القدس والأراضى الفلسطينية، الهيئات الدولية ودورها نحو القضية الفلسطينية.

تمنح المسابقة جوائز عينية عبارة عن (مجموعة من الكتب القيمة وشهادات تقدير)، وجوائز مالية فى كل محور من المحاور الثلاثة، المستوفية للشروط، وذلك كما يلي: المحور الأول: مفاهيم ومعارف، الفائزان الأول والثاني: عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائزان الثالث والرابع ثمانية آلاف (8000) جنيه لكل فائز، الفائزان الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، الفائزون من السابع إلى العاشر(10:7) أربعة آلاف (4000) جنيه لكل فائز، أما المادة الفيلمية: الفائزان الأول والثانى عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائزان الثالث والرابع ثمانية آلاف (8000) جنيه لكل فائز، الفائزان الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، الفائزون من السابع إلى العاشر (10:7) أربعة آلاف (4000) جنيه لكل فائز.

وتتمثل جوائز المحور الثالث: البحث العلمى، الفائزان الأول والثانى عشرة آلاف (10000) جنيه لكل فائز، الفائزان الثالث والرابع ثمانية آلاف (8000) جنيه لكل فائز، الفائزان الخامس والسادس ستة آلاف (6000) جنيه لكل فائز، الفائزون من السابع إلى العاشر (10:7) أربعة آلاف (4000) جنيه لكل فائز.

وللاطلاع على تفاصيل وشروط المسابقة وكيفية الاشتراك يمكنك الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط الآتي: ‏https://azhar.eg/alquds/index.htm