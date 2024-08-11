رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور نظير عياد لتعيينه مفتيًا للديار المصرية

كتب لؤى على

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتور نظير محمد عياد؛ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه مفتيًا للديار المصرية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما قدم الشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الديار السابق؛ لما قدمه من جهود خلال فترة عمله مفتيًا للديار المصرية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحسب بيان مشيخة الازهر.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته، وتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية.

ويتمنى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف للدكتور نظير محمد محمد النظير عياد كل التوفيق

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتحية والتقدير والإجلال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق على ما بذله من جهد في سبيل الارتقاء بدار الإفتاء المصرية حتى أضحت متفردة بين دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم خدمة لدينه ووطنه، وأجزل له المثوبة

ونظير محمد محمد نظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .. أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ. حصل "نظير" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003. ترقى "نظير" في التسلسل الأكاديمي حيث عمل كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتي انتقل منها إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ فرع جامعة ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة ثم حصل على الأستاذية عام 2016. كما كان له العديد من المهام والأنشطة الأخرى، منها عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية، وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب. لم تشغله تلك الأنشطة عن الإسهامات العلمية فقد أثرى "نظير" المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات التي تزيد عن ثلاثين مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى. كما حضر العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه. وحصل "نظير" على عديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي داخل مصر وخارجها حيث كرم من قبل جامعة الأزهر وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأسمرية بليبيا وجامعة الطائف بالسعودية والقنصلية المصرية بجدة.