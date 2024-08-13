محامى سفاح التجمع يطالب بعرضه على الطب النفسى

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، لدفاع سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بالطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وطلب دفاع المتهم بعرض موكله على الطب النفسي لما يعانيه من أمراض نفسية أثرت على ارتكابه للجرائم، فيما ردت النيابة العامة على طلب الدفاع، بأن المتهم كان يتمتع بذكاء شديد وكان معلما للطلاب في مادة اللغة الإنجليزية، وبالتالي فإنه واعي بشكل كامل لجميع أفعاله.

وقال محامي المتهم إنه سيطالب ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة، موضحا أن سيترافع اليوم وسيوضح بعض التفاصيل والمعلومات الخاصة.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع



كانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

- اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

- اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

- تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.