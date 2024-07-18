النيابة العامة: سفاح التجمع نفذ جريمته الثانية فى شهر رمضان بقتل شبيهة لزوجته

كتب أحمد حسني - تصوير خالد كامل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.



وقالت النيابة في مرافعتها، إن الضحية الثانية شبيهة بزوجة المتهم، فأقنعها بالحب وأوهمها بالزواج فوقعت بينهما الرزيلة، إلى أن جاء شهر رمضان فاستقطب المجني عليها، وتناولا معا المواد المخدرة، حتى فقدت وعيها، فعاجلها المتهم بخنقها لمدة 10 دقائق كاملة، لينفذ باقي جريمته بمعاشرتها بعد وفاتها في شهر رمضان الكريم، ويسجل فيديو لجريمته في فيديو يصف فيه نفسه بأنها أفضل علاقة قام بها، ثم ألقى بها في الطريق.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصيل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها، وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لـ تعاطي المواد المخدرة، وقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وهاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.



سفاح التجمع



سفاح التجمع فى القفص



عضو النيابة



هيئة المحكمة



أعضاء النيابة



عضو هيئة المحكمة



هيئة المحكمة



خلال محاكمة سفاح التجمع



عضو النيابة



خلال محاكمة سفاح التجمع



جلسة محاكمة سفاح التجمع



هيئة المحكمة



هيئة محكمة سفاح التجمع