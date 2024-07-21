أرقام مرتبطة بقضية "سفاح التجمع".. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة الجنايات من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، بعد الانتهاء من ف1ض الاحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة، وتأجيل القضية لمرافعة الدفاع قبل الحكم فيها.

وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها ....

ـ "3"، ويشير لعدد جرائم القتل التي ارتكبها.

ــ "2"، ويشير لعدد الجلسات التي عقدت في الدعوي.

ـ "19"، ويشير لعدد الأحراز في القضية وتنوعت ما بين أجهزة لاب توب وهواتف محمولة واسطوانات عليها فيديوهات للمتهم والضحايا، والمواد المخدرة المضبوطة بشقة المجرم.



تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها، وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة، وقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وهاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.