فتح باب التقديم الإلكترونى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. رابط

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن فتح باب التقديم الكترونيا لطلاب الثانوية العامة الأزهرية والشهادات العربية والأجنبية، للعام الأكاديمي 2024-2025، للطلاب الراغبين في الإلتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك من خلال الرابط التالي..هنا



فيما أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس حتى الإثنين 19 أغسطس للشهادات الثانوية العامة والازهرية

ومن جانبها أفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمشرف العام على التنسيق أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس حتى الإثنين ٢٤ أغسطس للشهادات المعادلة العربية والاجنبية

وأوضح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمشرف على التسجيل الإلكتروني ضرورة متابعة حالة الطالب يومياً على برنامج التنسيق حيث سيتم الإعلان ع الطلاب المقبولين وفقاً للتنسيق الداخلي يومياً.

