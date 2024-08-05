جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعتمد نتائج الفرقة الأولى بكلية الطب

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الأكاديمي 2023-2024، مشيدًا بجهودهم واجتهادهم.

وأعلن الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، نتائج الفرقة الأولى، حيث تم الكشف عن أسماء الطلاب الخمس الأوائل، والتي جاءت كالتالي:

المركز الأول الطالبة هدير سامح فوزي، المركز الثاني الطالب مروان محمد إبراهيم، المركز الثالث الطالب محمود حسن منصور، المركز الرابع: الطالبة وئام الدسوقي حسين، المركز الخامس الطالبة منه صابر غانم.

وأفادت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، أن الطلاب الأوائل على الفرقة الأولى حصلوا جميعا على تقدير عام ممتاز، مما يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع للطلاب.

تأتي أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج بإشراف عام الدكتور نادر نمر ، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان ممدوح كليب، منسق برنامج الطب البشري، والدكتورة مروة حسين، رئيس الكنترول.