اليوم السابع
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سيناتوران أمريكيان يدعوان لانضمام أوكرانيا إلى الناتو هذا العام

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:00 ص
سيناتوران أمريكيان يدعوان لانضمام أوكرانيا إلى الناتو هذا العام الكونجرس الامريكى
أحمد علوى

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اعتبر عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وريتشارد بلومنتال أنه من الضروري أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" هذا العام، ووجهوا دعوى إلى دول الحلف لإرسال دعوة إلى كييف.

وقال جراهام وبلومنتال في بيان صدر عقب زيارتهما لأوكرانيا: "إننا ندعو "الناتو" إلى توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" هذا العام، وبالتالي تحقيق ما قالت الدول الأعضاء في "الناتو" إنه أمر لا مفر منه".

وأعرب أعضاء الكونجرس عن ثقتهم في أن المزيد من الدعم لأوكرانيا يلبي المصالح الأساسية للولايات المتحدة.

ووعد المشرعان ببذل "كل ما هو ممكن" لضمان تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لكييف.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تحت قيادة السيناتور بلومنتال، سنقدم مشروع قانون "Stand With Ukraine" عندما يجتمع مجلس الشيوخ مرة أخرى في سبتمبر. وتهدف هذه المبادرة بين الحزبين إلى إضفاء الطابع المنهجي إلى الاتفاقية الأمنية الثنائية التي توصلت إليها إدارة جو بايدن وأوكرانيا في يوليو".







أوكرانيا

الناتو

الكونجرس الامريكى




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