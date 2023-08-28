وقال بيرتون - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إن "المادة الخامسة من اتفاقية الناتو تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء التكتل يعد هجوما على الجميع ولم يسبق أن قبل الناتو دولة فى حالة حرب، لأن ذلك سيعني بالضرورة تورط الأعضاء الآخرين فيها أيضا".