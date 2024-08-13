رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيى النصر التخصصي والرمد ومجمع الشفاء الطبى

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية في عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال زيارته الميدانية للمحافظة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، مستشفيي النصر التخصصي للأطفال والرمد التخصصي ومجمع الشفاء الطبي التابعين لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، حيث اطلع على الأقسام المختلفة في تلك المنشآت الصحية، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، والقسطرة، والرعايات المركزة، والصيدليات، والمعامل، والأشعة، وغيرها من الأقسام.

كما تابع الدكتور السبكي جولته بزيارة مركز طب أسرة العلاج الطبيعي، ووحدة طب أسرة المناخ (2)، حيث تفقد الاستقبال وغرف الإسعافات الأولية، وعيادات طب الأسرة، والعيادات التخصصية المختلفة، وعيادات طب الأسنان في المنشأتين الصحيتين، ومكاتب كبار السن، وذلك بهدف الاطمئنان على كفاءة منظومة طب الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية، حرص رئيس هيئة الرعاية الصحية على التحدث إلى الأطقم الطبية والإدارية في المنشآت الصحية، للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الصحية، واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك لتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بأفضل شكل ممكن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حتى الآن، بجودة عالية.

وأضاف الدكتور السبكي أنه تم تشغيل 44 منشأة صحية تابعة للهيئة في بورسعيد، منها مستشفى أخضر معترف به دوليًا من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهو مستشفى الرمد التخصصي، بالإضافة إلى اعتماد 100% من المنشآت بالاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية لضمان جودة الخدمة.

وكرم الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، فريق عمل مستشفى الرمد بورسعيد لحصولها على الاعتماد الدولي كمستشفى أخضر مستدام من المنظمة الدولية للمستشفيات الخضراء المستدامة GGHH.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره للجهود المبذولة في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



