رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور محافظة الأقصر للاطمئنان على سير العمل

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية في محافظة الأقصر، التي تُعد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استمرار جولاته الميدانية في محافظات الصعيد.

والتقى الدكتور أحمد السبكي، مع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، في مقر ديوان عام المحافظة، حيث قدم له التهنئة على توليه المنصب الجديد كمحافظ للأقصر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق رعاية صحية متميزة للمواطنين.

وناقش رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومحافظ الأقصر، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، تقييم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وهم الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وذلك بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية لأهالي محافظة الأقصر ومنتفعى نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية في محافظة الأقصر، والوفد المرافق له من رئاسة الهيئة وفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر. حيث ثمّن فضيلة الإمام الأكبر جهود الأطقم الطبية بالهيئة في خدمة المواطنين بالأقصر، مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود للتخفيف عن المرضى برحمة وإنسانية.

وعقد الدكتور أحمد السبكي، لقاءً موسعًا مع السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، وهم: أعضاء مجلس النواب: النائب الأستاذ بهاء أبو الحمد، النائب الأستاذ الدكتور محمد العماري، النائب الدكتور بهجت الصن، النائبة الأستاذة أماني الشعولي، والنائبة الأستاذة زينب السلايمي. وأعضاء مجلس الشيوخ: النائب الأستاذ وائل زكريا الأمير، النائب الأستاذ محمد عطا الله، والنائب الأستاذ محمد عبد العليم الضبعاوي.

واستمع الدكتور أحمد السبكي إلى مطالب السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وناقش مقترحاتهم لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الأقصر. حيث طالب النواب بتوسيع خدمات الغسيل الكُلوي من خلال إنشاء مركز متكامل لخدمة مرضى الكُلى في إسنا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى بدء التنسيق مع المحافظة لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز متكامل لخدمة مرضى الكُلى في إسنا، على غرار مركز 30 يونيو الدولي للكُلى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ الأقصر الموقف التنفيذي لمجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، حيث شددا على ضرورة تكثيف الأعمال لتسليم المرحلة الأولى من المجمع الطبي لزيادة الطاقة الاستيعابية السريرية للمحافظة.