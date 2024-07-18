رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل 107 منشآت صحية جديدة فى 4 محافظات

كتب وليد عبد السلام

ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، المتابعة الحثيثة والمستمرة لرئاسة مجلس الوزراء لأعمال وإنجازات هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنجاز المشروع على أعلى مستوى.

وأشار السبكى، إلى أنه ساهمت هذه المتابعة الحكيمة بشكل كبير في تعزيز القدرة على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في محافظات تطبيق المنظومة، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، استطعنا توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، متابعًا: نتطلع إلى تنفيذ خططنا بنجاح وتحقيق أهدافنا المستقبلية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقرير الإنجازات النصف السنوي لأعمال الهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2023 في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وما قدمته الهيئة من خدمات صحية وعلاجية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والموقف المالي لها خلال تلك الفترة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وصل في 31 ديسمبر 2023 إلى أكثر من 4,9 مليون منتفع، في محافظات المرحلة الأولى الست (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس - أسوان)، وتجاوز عدد المسجلين نسبة 80% من إجمالي عدد السكان بتلك المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الفترة المذكورة وصل إلى 34.4 مليون خدمة، كما تم تقديم 14.7 مليون خدمة رعاية أولية، و14.2 مليون خدمة تتعلق بالفحوصات الطبية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تضمنت تنفيذ الخطة الموضوعة لتدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية على معايير التسجيل الطبي السليم، والتكويد الدولي للتشخيصات، والتداخلات الجراحية.

ونوه السبكي، كذلك، إلى أنه تم تشغيل عدد 107 منشآت صحية جديدة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، في 4 محافظات (الإسماعيلية – السويس - جنوب سيناء - أسوان)، ليصبح بذلك إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية 280 منشأة في محافظات المرحلة الأولى، كما تم تطوير ملف الفحص الشامل، مما يسهم في إتاحة الوصول لكافة المنتفعين المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى من غير المترددين على المنشآت.

وأضاف السبكي، أنه تم استحداث غرف مشورة نفسية في عدد 204 منشآة صحية، وعدد 102 عيادة من العيادات التخصصية الجديدة في عدد من مراكز طب الأسرة، كما تم زيادة حزمة الخدمات المقدمة في غرف الطوارئ لتشمل خدمات الغرز الجراحية، والغيار على الجروح، والتعامل مع حالات طوارئ الباطنة والجراحة، والإسعافات الأولية للحوادث والجلطات القلبية والدماغية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه فيما يتعلق بملف الإحالة، تم تحديث سياسات الإحالة وخطوط السير الخاصة بها وتفعيل خرائط الربط الخدمية حسب البعد الجغرافي وأنواع العيادات التخصصية المتوافرة، وتم أيضًا تفعيل مختلف خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في المنشآت، وتدريب 518 طبيباً و232 من التمريض على أعمال تنظيم الأسرة والمشورة بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى بدء التدريب على برنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة "IMCI" الخاص بالأطفال حتى عمر 5 سنوات.

وأشار الدكتور السبكي، إلى الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالفحص المدرسي لطلاب المدارس، والتطوير المستمر لخدمات الزيارات المنزلية، فضلاً عن تفعيل مكاتب كبار السن، والغرف الخاصة بالمبادرات الرئاسية في كافة منشآت الرعاية الأولية.

وأضاف السبكي، ما تم إنجازه من خدمات صحية في إطار إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بمختلف محافظات المرحلة الأولى، وكذلك إنجازات اللجان الطبية والعلاجية، وفيما يتعلق بإنجازات الإدارة الهندسية خلال النصف الثاني من عام 2023، تم توريد عدد 569 جهازًا طبيًا، منها 12 جهازًا استراتيجيًا، وتنفيذ الصيانات الدورية لنحو 23 ألف جهاز، إلى جانب تشغيل المنشآت المنضمة حديثًا في أسوان والسويس.

ولفت السبكي، إلى ما قامت به إدارة الإمداد من متابعة مستمرة ودقيقة لمختلف عمليات التوريد للأصناف، مما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية متاحة لتلبية احتياجات المرضى، وضمان توفير مختلف الأدوية والمستلزمات والمهمات والتجهيزات المطلوبة.