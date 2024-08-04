وزارة الصحة: رئيس هيئة الرعاية الصحية على رأس لجنة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر

كتب وليد عبد السلام

استكمالا لخطة المرور الميداني على محافظات الصعيد، تم المرور على المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، لرصد كافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على حلها، والوقوف على موقف التشغيل، والتواصل المباشر مع المنتفعين، وذلك من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بناء على تكليف من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمنتفعين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة قامت بالمرور على عدد المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، تضمنت (مركز طب أسرة الأقصر، ومركز الكرنك القديم، والمركز المتميز بالضبعية، ومقترح مشروع تحويل مبنى لمدرسة تمريض بالضبعية، ومستشفى إيزيس، ومستشفى الكرنك)، وشمل المرور كافة الأقسام بتلك المنشآت والاستماع لمتلقي الخدمة ومحاورة العاملين والمترددين للاطلاع على مدى جودة الخدمات المقدمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة استهلت الزيارة في محافظة الأقصر باجتماع مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومناقشة أهم التحديات، ومقترحات تطوير الخدمات الصحية، حيث طالب النواب بتوسيع خدمات الغسيل الكلوي من خلال إنشاء مركز متكامل لخدمة مرضى الكلى في مركز إسنا.

وقال «عبدالغفار» إن اللجنة عقدت لقاء مع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث تم مناقشة تقييم منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة من خلال مناقشة إمكانية تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز الكلى بمركز إسنا، على غرار مركز 30 يونيو الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة موقف تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع للهيئة.

وتابع «عبدالغفار» أن اللجنة قامت بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حيث ثمن فضيلة الإمام جهود الأطقم الطبية بالهيئة في خدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، مؤكدا على ضرورة مواصلة تلك الجهود للتخفيف عن كاهل المريض المصري، لافتاً إلى مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة المصري والهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ونوه «عبدالغفار» أنه بالمرور على مركز طب أسرة الأقصر، تبين تشغيل المركز للطوارئ يوم الجمعة، وكذلك تشغيل بعض العيادات التخصصية، وذلك بهدف تقليل الضغط على المستشفيات، حيث تم التوجيه بتعميم التجربة ببعض المراكز طبقاً للاحتياج وطبقاً للمناطق الجغرافية، موضحاً أنه تم رصد شكوى من نقص الأدوية والمستلزمات خاصة المضاد الحيوي والمسكنات الخاصة بالأطفال، حيث تم التوجيه في هذا الشأن بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لسرعة توفير الأدوية غير المتوفرة.

وأفاد «عبدالغفار» أنه خلال المرور على المركز تم التوجيه بوضع خطة تشغيل على مدار الـ 24 ساعة وتوفير القوى البشرية اللازمة بدءً من الأسبوع المقبل، وذلك استجابةً لرغبة عدد من المنتفعين في تشغيل المركز على مدار الساعة، فضلاً عن المرور على موقع مقترح لمشروع رفع كفاءة وتحويل مدرسة إلى مدرسة تمريض تابعة لهيئة الرعاية الصحية، لخدمة أهالي المنطقة.

وقال «عبدالغفار» إنه بالمرور على مستشفى إيزيس تلاحظ التزام التمريض في مختلف الأقسام وخاصة قسم الحضانات، وتم التوجيه بصرف مكافأة تشجيعية لهم، كما تم رصد شكاوى من نقص بعض الأدوية، حيث تم التوجيه بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وتلاحظ عدم تواجد مسئولي شئون المستفيدين التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأماكن تواجد المنتفعين، حيث تم التوجيه بتوفير مكتب في استراحة المرضى، وتواجد أحد مسؤولي المنافذ وأحد أعضاء رضاء المنتفعين.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ استخدام بعض السجلات الورقية بالصيدليات في المستشفى، وتم التوجيه في هذا الشأن بالتحول الكامل للتسجيل الإلكتروني، كما تلاحظ تقادم المفروشات بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وتم التوجيه بتغيير كافة المفروشات القديمة واستخدام مفروشات ذات الاستخدام الواحد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم المرور على مستشفى الكرنك الدولي والذي حصل على الاعتماد الكامل بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتلاحظ خلال المرور التزام العاملين بقسم الطوارئ وإتباع المعايير والبروتوكولات في تشغيل القسم، وتم التوجيه بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالقسم، كما تلاحظ خلال المرور، قيام العاملين بالتسجيل ورقياً في بعض النماذج الطبية بالأقسام الداخلية، وتم التوجيه والتشديد على التحول الكامل للنظام الإلكتروني والتسجيل بالملف الطبي الإلكتروني للمنتفعين.