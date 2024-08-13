تحميك من الخرف والسرطان وأمراض القلب.. اعرف فوائد تناول هذه الفاكهة يوميًا

كتبت مروة هريدى

من بين الفواكه اللذيذة التي يمكن لمرضى السكرى تناولها كوجبة خفيفة دون القلق بشأن ارتفاع مستويات السكر في الدم لديهم، هي الكمثرى التي تشتهر بنكهتها وخصائصها الطبية، حيث إنها مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة وجيش من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم وغيرها، وهي أيضًا فاكهة يمكنك الوثوق بها للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة والوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. الفوائد الصحية المذهلة لفاكهة الكمثرى قد لا تعرفها:

التحكم في نسبة السكر بالدم

تصنف الكمثرى ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض، ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مريحة ومنعشة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، ووفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول الكمثرى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بفضل الأنثوسيانين المضاد للأكسدة المفيد الذي يمنع أي ارتفاع فى نسبة السكر في الدم.

تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم، مما قد يمنع الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للأنثوسيانين الموجود في الكمثرى أن يحمي من مرض الشريان التاجي، ووفقًا لمجلةFrontiers in Nutrition، فإن تناول الكمثرى يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تُخفض مستويات الكولسترول في الدم

الكمثرى مصدر غني بالمعادن المهمة مثل النحاس والبوتاسيوم والتي تلعب أيضًا دورًا في إدارة الكوليسترول في الدم، ووفقًا لمجلة "Open Heart Journal"، فإن المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم والذين تناولوا مكملات النحاس بجرعة 5 ملج يوميًا ولمدة 45 يومًا انخفض لديهم الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وزادت مستويات الكوليسترول الحميد، لذلك فإن تناول الكمثرى بانتظام يمكن أن يكون له تأثيرًا قويًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

الوقاية من الزهايمر والخرف

يمكن أن تقلل الكمثرى من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر والخرف، فهي تعتبر مخزن لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات بالإضافة إلى الفلافونويدات مثل الكيرسيتين والكامبفيرول التي يمكن أن تحمي خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ووفقًا لدراسة، فإن استهلاك الكمثرى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

الوقاية من السرطان

إن إدراج الكمثرى في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان لأنها تحتوي على مركبات قوية لمكافحة السرطان، ووجدت مراجعة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة BMC Complementary Medicine and Therapies، أن الفلافونويدات والتربينويدات الموجودة في الكمثرى قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة للأورام.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يُعزز تناول الكمثرى يوميًا صحة الجهاز الهضمى بفض محتواهل العالى من الألياف التي تعزز بدورها حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.