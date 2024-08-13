التعليم تحدد 6 إجراءات لضبط العملية التعليمية داخل المدارس.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه حرصا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلاً عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس.

وينشر "اليوم السابع" انفوجراف بشأن إجراءات حددتها وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية داخل المدارس:

الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدرسة

عدم إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسي من أماكن بعينها

مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم

اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة

التنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة

ضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية