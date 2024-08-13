وزارة التعليم تعلن محظورات العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه حرصا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلاً عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس.

وينشر "اليوم السابع" فى انفوجراف أهم محظورات العام الدراسى الجديد، كما يلى:

حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين

حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون

حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أى إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وإزالتها على الفور

عدم التطرق داخل المدرسة إلى أى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية

استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة

منع مندوبي المبيعات والدعاية وخاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية من دخول المدارس وعرض أى هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة

مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدى لهذه الممارسات

يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

حظر استخدام أو ترويج اي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة