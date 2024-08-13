اكتشاف فيروس أوروبوش المنقول من حيوان الكسلان لأول مرة فى أوروبا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة Independent، إنه تم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس أوروبوش في أوروبا لأول مرة وفقًا للمسؤولين وهذا الفيروس موجود في حيوان الكسلان.



حيوان الكسلان

وفي شهري يونيو ويوليو، تم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة مستوردة بفيروس أوروبوش في أوروبا، وفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، حيث تم الإبلاغ عن 12 حالة في إسبانيا، و 5 حالات في إيطاليا، وحالتين في ألمانيا.



فيروس جديد

ينتشر المرض بشكل رئيسي عن طريق لدغات الحشرات - بما في ذلك البعوض - وينشأ في الكسلان والقرود والطيور .

لا يوجد حتى الآن لقاح لعلاج هذا الفيروس، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الأمراض التي تشمل فيروس زيكا وحمى الضنك.

وقال الدكتور داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، لصحيفة التلجراف: "يجب أن نشعر بالقلق بالتأكيد. الأمور تتغير وقد تصبح غير قابلة للتوقف.

وقد تم الإبلاغ عن تفشي الفيروس حتى الآن في العديد من البلدان في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وفي عام 2024، تم تسجيل فاشيات محددة في البرازيل وبوليفيا وكولومبيا وبيرو ومؤخرا في كوبا.

ومن بين الحالات المسجلة في أوروبا، أفادت 18 حالة عن سفرها إلى كوبا مؤخراً، كما أفادت حالة واحدة في إيطاليا بأنها سافرت إلى البرازيل.

يمكن أن يسبب مرض أوروبوش الصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات والمفاصل، وأحيانًا أعراضًا أكثر حدة، يمكن أن تهدأ هذه الأعراض بعد 4 أيام.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها إن النتائج المميتة نادرة للغاية والتعافي من المرض شائع، وبحسب مجلة لانسيت، تم في 25 يوليو الإبلاغ لأول مرة عن وفاتين بسبب مرض أوروبوش في البرازيل لدى امرأتين شابتين لم تكن تعانيان من أي مشاكل صحية أخرى.

بين يناير ومنتصف يوليو، تم تسجيل أكثر من 8000 حالة في البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا وكوبا، يقدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها حاليا احتمال الإصابة بين مواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى المناطق الموبوءة أو المقيمين فيها بأنه متوسط بسبب العدد المرتفع من الحالات المبلغ عنها في الأمريكتين، ونصحت الهيئة الأوروبية المسافرين إلى المناطق المتضررة باستخدام تدابير الحماية الشخصية لتقليل خطر التعرض للدغات الحشرات، سواء عند القيام بأنشطة خارجية أو داخل المنازل، ويشمل ذلك استخدام طارد الحشرات وارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة.



