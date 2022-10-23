لو بتعانى من آلام التهاب المفاصل.. 7 علاجات يمكن أن تعطيك الراحة

كتبت إيناس البنا

التهاب المفاصل هو مصطلح يطلق على مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب المفاصل وآلامها، على الرغم من أن العلاجات الطبية يمكن أن تساعد، إلا أن بعض العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة قد تقلل الأعراض أيضًا.

التهاب المفاصل هو مرض متعلق بالمفاصل، وهذا يشمل وفقا لموقع " verywellhealth "، الألم أو التورم أو التيبس، على الرغم من أن التهاب المفاصل يحدث عند كبار السن فوق سن الخمسين، إلا أن هذا المرض يعاني منه الآن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر أيضًا، يمكن رؤية حالات التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال بعمر 5 سنوات.

احصل على بعض الراحة من آلام التهاب المفاصل من خلال هذه العلاجات السبعة



يقول الخبراء أن المسكنات يمكن أن تساعد في آلام التهاب المفاصل ولكن من الأفضل الاعتماد على العلاجات الطبيعية بشكل يومي.

احصل على التشخيص في وقت أقرب:



إذا كنت تعاني من أعراض التهاب المفاصل ولم يتم تشخيص حالتك بعد، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور، يمكن أن يساعد العلاج السريع في تجنب تطور الأمراض على المدى الطويل.

تجنب مسكنات الألم:



قد ينصحك أطباؤك ببعض المسكنات للتخلص من الألم ولكن يجب أن تعلم أن تناول كميات زائدة من هذه الأدوية يمكن أن يؤثر على كليتيك، وبالتالي ، فمن الأفضل تجنبها والذهاب إلى العلاجات المنزلية أو العلاجات الفيزيائية التي من المؤكد أنها تساعد في تخفيف الألم.

الوعي حول التهاب المفاصل:

تجنب هذه الأمراض من خلال خلق الوعي لوقف تقدمه أو تطوره. هذا مرض قابل للعكس، وبالتالي، يمكن للناس أن يشعروا بتحسن إذا حصلوا على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

العلاجات الساخنة والباردة:



يمكن أن تشمل العلاجات الحرارية أخذ دش أو حمام دافئ لفترة طويلة في الصباح للمساعدة في تخفيف الصلابة واستخدام بطانية كهربائية أو وسادة تدفئة رطبة لتقليل الانزعاج طوال الليل، يمكن أن تساعد العلاجات الباردة في تخفيف آلام المفاصل والتورم والالتهاب، لف كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة في منشفة وضعها على المفاصل المؤلمة للتخفيف السريع. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد.

أضف بعض الكركم إلى طعامك:



يحتوي الكركم ، وهو التوابل الصفراء الشائعة في الأطباق الهندية ، على مادة كيميائية تسمى الكركمين، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل والالتهابات.

يمكن لليوجا أن تساعد في الألم:



يقترح الخبراء أن اليوجا التي تركز على استخدام الدعائم لدعم الجسم وتخفيف التوتر والالتهابات.

احصل على تدليك:



التدليك يساعد في تخفيف آلام الجسم بشكل عام ويمكن أن يساعد مرضى التهاب المفاصل في الحصول على بعض الراحة أيضًا، له تأثير إيجابي على آلام العضلات وآلام المفاصل وعدم الراحة.