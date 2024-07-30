بعد وفاة أول حالة فى البرازيل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس أوروبوش

كتبت فاطمة ياسر

تم تسجيل أول حالة وفاة على الإطلاق بسبب فيروس أوروبوش، وهو مرض غير معروف ينتشر عن طريق لدغات البعوض المصاب، فى البرازيل، ووفقا لموقع hindustantimes نستعرض أبرز المعلومات عن الفيروس.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس إن امرأتين يقل عمريهما عن 30 عاما من ولاية باهيا البرازيلية أصبحتا أول شخصين معروفين تموتان بسبب الفيروس، وقد ظهرت عليهما أعراض مشابهة لحمى الضنك، وهو فيروس آخر ينقله البعوض وغالبا ما يتم الخلط بينه وبين فيروس أوروبوش.

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ترينيداد وتوباغو عام 1955، وينتقل الفيروس في الغالب من خلال لدغات البعوض، على الرغم من أنه يمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق البعوض.

وقالت الباحثة الإيطالية فى الأمراض المعدية كونشيتا كاستيليتي لوكالة فرانس برس: "من المهم جدًا الإشارة إلى أنه وفقًا لمعرفتنا الحالية، لا ينتقل الفيروس مباشرة من إنسان إلى آخر".

وهذا يعني أن المسافرين الذين يزورون المناطق المتأثرة لا يمكنهم نقل الفيروس إلى أماكن أخرى، وتحقق السلطات في البرازيل في تقارير حديثة تفيد بأن النساء الحوامل ربما نقلن الفيروس إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO).

تم الإبلاغ عن الفيروس في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن أكثر من 7700 حالة إصابة بفيروس أوروبوش تم اكتشافها حتى الآن هذا العام في خمس دول: البرازيل وبوليفيا وبيرو وكوبا وكولومبيا، وسجلت البرازيل وحدها 7236 حالة فى عام 2024، وفقًا لوزارة الصحة.

الأعراض

يسبب الفيروس أعراضًا مشابهة لـ حمى الضنك، مثل الحمى وآلام العضلات وتيبس المفاصل والصداع والقىء والغثيان والقشعريرة أو الحساسية للضوء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، ويمكن أن تؤدى الحالات الشديدة إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل التهاب السحايا، لا توجد علاجات أو لقاحات محددة للفيروس، أفضل حماية هي تجنب التعرض للدغات البعوض عند التواجد في منطقة متأثرة، ويتضمن ذلك تغطية الساقين والذراعين واستخدام طارد حشرات قوي وشبكات بعوض ذات ثقوب دقيقة، حيث يمكن للبراغيث اختراق الشبكات التقليدية، وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

هل هناك خطر من انتشار المرض على نطاق أوسع؟

بالمقارنة بالفيروسات الأخرى في عائلته، مثل حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، فإن الفيروس يعتبر غير مدروس وغير مفهوم إلى حد كبير، وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت مجلة لانسيت الفيروس بأنه "مرض مهمل نموذجي".

وأضافت المراجعة أن الفيروس "لديه القدرة على الظهور كتهديد كبير" نظرًا لقدرته على الانتشار على نطاق واسع والتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

وقد اكتشف مختبر كاستيليتي أول حالتين تم تسجيلهما على الإطلاق في أوروبا، لدى مسافرين غير مرتبطين عادا إلى إيطاليا من رحلة إلى كوبا في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنه بسبب الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يزورون المناطق المتضررة "يمكننا أن نتوقع بشكل معقول المزيد من الحالات" في أوروبا، وقالت كاستيليتي إن الباحثين دقوا ناقوس الخطر من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ أدى إلى زيادة نطاق البعوض في جميع أنحاء العالم. وهذا بدوره قد يزيد من احتمال انتشار الفيروسات مثل أوروبوتش.

ما يجب القيام به؟

قالت المراجعة إن الباحثين بحاجة إلى دراسة الفيروس بشكل أكبر لفهم كيفية تأثيره على أنواع مختلفة من الناس، وقال كاستيليتي إن هناك حاجة أيضًا إلى اختبار يمكنه الكشف بسرعة عن الفيروس في "أقرب مرحلة ممكنة"، وعلى السلطات الصحية الإقليمية والوطنية والدولية تكثيف الاتصالات والاستعداد لمنع تفشي المرض المحتمل في المستقبل.