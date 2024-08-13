ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة بكوريا الجنوبية لـ 21 قتيلا و2293 مصابا

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية والسلامة فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الموجة الحارة التى تضرب البلاد إلى 21 قتيلا و2293 مصابا.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل حالات الوفاة والإصابة جراء موجة الحر الشديدة خلال الفترة من 20 مايو الماضي حتى أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن حصيلة المصابين تجاوزت الحصيلة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الشبكة أن الموجة الحارة تسببت في نفوق 703 آلاف رأس ماشية خلال الفترة من 11 يونيو الماضي وحتى أمس /الإثنين/، بالإضافة إلى نحو 895 ألف سمكة في المزارع السمكية بجميع أرجاء البلاد.