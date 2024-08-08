اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة فى كوريا الجنوبية لـ 18 قتيلا و1907 مصابين

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:34 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة فى كوريا الجنوبية لـ 18 قتيلا و1907 مصابين مؤشر درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية والأمن فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة التى تضرب البلاد إلى 18 قتيلا و1907 مصابين.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن حالات الوفاة والإصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين 20 مايو الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري،مضيفة أن الموجة الحارة تسببت أيضا في نفوق 5420 رأس ماشية و430 ألف سمكة بالمزارع السمكية بأنحاء البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن الخسائر جراء الموجة الحارة التي تعاني منها كافة أنحاء البلاد لا زالت في زيادة مستمرة وذلك وفق البلاغات التي تتلقاها السلطات من المواطنين.
 







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