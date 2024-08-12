وزارة العمل: تعاون لتوفير وظائف للشباب بمحافظتى المنوفية وبورسعيد

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، زيارة من النائبة سامية انسى عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث عدد من الموضوعات الهامة لأبناء المحافظة، والاستجابة لطلبات أبناء المحافظة ، وتوفير فرص عمل لائقة لشباب المحافظة ، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل مفتشي المكاتب التابعة للمديرية ، في توفير الفرص لراغبي العمل ، وكذلك متابعة استلام العاملين بالمنشآت المختلفة على مستوى المحافظة ، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من المديرية وأجهزتها التابعة فى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتفعيل دور المكاتب والإدارات التابعة فى كافة ملفات العمل لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة ، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لهم وتحسين جودة الخدمات فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح سعد عبد الحميد ، مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة ،ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة ، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمها التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى إطار سياسة وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة.

وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة التنفيذية لخدمة أبناء محافظة المنوفية ، فى ضوء دور مديريات العمل كواحدة من أبرز أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها ، كما استجابت فورا للطلبات المقدمة ، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على أن الوزارة تسعى دائما للنهوض بالعمل وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب ، وتعمل على تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل المناسبة لراغبي العمل ، والاهتمام بصفة خاصة بذوي الهمم ..



كما شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، في ورشة للحوار المجتمعي تهدف لخفض نسبة البطالة ببورسعيد وصولا إلى تنفيذ أهم أهداف ومحاور الإستراتيجية القومية للسكان 2015 / 2030 ، الأربعة وهي: ضمان الحقوق الإنجابية ، محور الاستثمار في الثروة البشرية ، محور التعلم و التعليم ، محور تدعيم المرأة ، محور الاتصال و الإعلام من أجل التنمية ، جرت فعاليات الورشة بمشاركة عدد من الجهات الشريكة ، كما جرى خلالها استعراض جهود المديرية فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، كما تعمل على رعاية العمال و العاملات طوال حياتهم المهنية بمتابعة مكاتب التفتيش لتحسين شروط العمل والرقابة والمتابعة لتطبيق أحكام القانون ، وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية التي تعمل على توفير بيئة عمل آمنة للجميع ويقلل معدل دوران العمالة ، وأهمية رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والمنح الخاصة بهم طبقا للضوابط المتبعة في هذا الشأن ،وتقديم المديرية لندوات توعية و توجيه وإرشاد لإرساء ثقافة العمل والحقوق والواجبات ووضع السلامة كمنهج حياة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أنه خلال الفعاليات استعرض جهود المديرية أيضاً من خلال الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب بمركز التدريب المهني ببورسعيد الثابت والوحدة المتنقلة، على مهن يحتاجها سوق العمل مثل اللغات والحاسب الآلي و الكهرباء و صيانة المحمول والتفصيل والخياطة وبعض المهن الأخرى مما يساعد في تقليل نسب البطالة ، وتدريب وتأهيل الشباب و الفتيات و يرفع مستوي التشغيل حتى تستمر عجلة الإنتاج فى الدوران ، ويعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.