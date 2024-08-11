وزير العمل يوجه بتطوير منظومة التدريب المهني بالسويس لتلبية احتياجات المصانع

كتبت آية دعبس

استكمل محمد جبران وزير العمل جولته المفاجئة اليوم الأحد إلى محافظة السويس بتفقد سير العمل بالمديرية وبمركز التدريب المهني الثابت، والوحدة التدريبية المُتنقلة، التابعة لوزارة العمل بالمحافظة، واستقبله العاملين بالمديرية برئاسة هند جمال وكيل مديرية العمل.

وخلال تفقده مركز التدريب المهني، كما وجه بسرعة بتطوير خطة التدريب المهني الحالية،وصياغة رؤية جديدة تتماشى مع إحتياجات المصانع والشركات من العِمالة الماهرة ،والمُدربة والتي تحتاجها سوق العمل ،واعتماد خطة تدريبية ،بتخصصات مُرتبطة بسوق العمل بالمحافظة ودار نقاش بين "الوزير" و"العاملين في المديرية" ،بشأن الرؤية المُستقلبية ،للعمل والتي يجب أن تتماشى مع "برنامج الحكومة الجديدة" ،خاصة في مجالات التدريب والتشغيل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وحماية ورعاية ودعم العمالة غير المُنتظمة وعمال التراحيل كذلك مراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل داخل المنشآت الصناعية وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال والحفاظ على أدوات الإنتاج.

وعلى هامش الزيارة التقى وزير العمل،مع عددِ من أبناء الوطن من ذوي الهمم، كما وجه المديرية بسرعة توفير فرص عمل لائقة لهم ، لدمجهم في سوق العمل، وكذلك الإعلان عن دورات تدريبية بالمجان للشباب الراغب في تأهيل نفسه لسوق العمل، كما استمع الوزير جبران إلى مطالب بعض المواطنين وتعهد بمتابعتها ونقل لهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنيين.