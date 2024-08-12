منظمة العمل العربية تشارك بملتقى "صلالة" حول أحدث التقنيات فى سوق العمل

كتبت ـ آية دعبس

شارك فايز علي المطيري المدير العام لـ منظمة العمل العربية في ملتقى العمل الذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار "معاً نعمل... معاً نبتكر ونزدهر" خلال الفترة من 11-29 أغسطس 2024 في مدينة صلالة - محافظة ظفار - سلطنة عمان، تلبية لدعوة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في سلطنة عمان، برعاية الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر، الذي قدم درع الوزارة التكريمي لمدير العام لمنظمة العمل العربية.

حضر حفل الافتتاح محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشارك في أعمال الملتقى أكثر من 400 مشارك من الخبراء والمختصين العرب والدوليين والمستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب.

يعد هذا الملتقى منصة للحوار الوطني حول مستقبل وآفاق العمل في السلطنة، تعزيزا للشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكتمل الجهود في توحيد الرؤية نحو تحقيق توجهات رؤية عمان 2040 في تنمية الموارد البشرية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال.

ويهدف ملتقى العمل إلى تحفيز الابتكار والتنمية المهنية من خلال استعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة، وكذلك تعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني لخلق تعاون بناء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل لإيجاد بيئة عمل لائقة، إضافة إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، كما هدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والاقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف. هذا ويتخلل الملتقى الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس في مدينة صلالة، جلسات حوارية وورش عمل وندوات في إطار المحاور الرئيسية لملتقى العمل.



