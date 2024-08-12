مصرع 30 شخصا وفقدان 8 جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند

وكالات الأنباء

لقى أكثر من 30 شخصا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت شمال الهند، فيما فقد ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وبحسب الصحيفة، فبالإضافة إلى القتلى، فقد ما لا يقل عن ثمانية أشخاص فى أربع ولايات شمالية، هى راجاستان وهيماشال براديش وأوتار براديش والبنجاب، حيث هطلت أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي البنجاب، جرف النهر سيارة تقل 12 من أفراد أسرة واحدة لحضور حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل 9 ركاب. وإلى الجنوب، في بهاراتبور، قضى سبعة شبان كانوا يلتقطون الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بالقرب من نهر بانجانجا في المياه وماتوا بعد انهيار الأرض تحتهم. وغرق ثلاثة أشخاص في بركة مطر في جونجونو بعد أن علقوا في الوحل.

وفي منطقة كارولي، التي عانت من فيضانات مع هطول أمطار قياسية بلغت 380 ملم، لقي رجل وابنه البالغ من العمر 10 سنوات حتفهما عندما انهار جزء من مبنى مجاور على منزلهما.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق وتدمير للمباني والطرق والجسور في أجزاء مختلفة من الهند.