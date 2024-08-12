محافظ سوهاج من المنطقة الصناعية غرب طهطا: دعم قطاع الصناعة أولوية

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها المنطقة الصناعية بغرب طهطا، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بمشروع توصيل المرافق للمنطقة، ومتابعة سير العمل بعدد من المصانع، وكذلك الوقوف على مطالب المستثمرين، وتذليل أية معوقات، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة، عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة والمهندس أحمد رشدي مدير التنمية الصناعية بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أحد مصانع المنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية غرب طهطا وتفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع، والذى يقع على مساحة 2000 متر ويضم 90 عاملا، وينتج التغذية المدرسية بطاقة إنتاجية 25 طنا يوميا بمعدل مليون وجية مدرسية في اليوم والمصنع يعمل بنظام الورديات منذ عام 2020.

ومن جانبه أكد أيمن حميده مدير المصنع، أن المصنع هو الأول على مستوى الصعيد المؤهل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمصنع حاصل على الأيزو وشهاده حلال fss وهى أعلى شهادة جودة والمصنع يستخدم أعلى المكونات جودة وطبقا لأعلى المواصفات العاليمة وسيتم ضم مساحة 3000 متر الفترة القادمة، وتم الانتهاء من تصميم وإنشاء خط إنتاج جديد لبسكويت العجوه والكوكيز والمعمول وسوف يتم إفتتاحه نهاية شهر أكتوبر لجارى كإضافة للمنظومة في الفترة القادمة، ونهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في عملية التصدير للدول الخارجية من خلال الخط الإنتاج الجديد.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته، مصنعا للمستلزمات الطبية على مساحة 2000 متر ويضم 60 عاملا بظام الواردى وهناك توسعات جديدة أخرى سوف يتم ضمها للمصنع والمصنع يعمل منذ عام 2020 وينتج سرنجات طبية معقمة بمقاستها المختلفة طبقا للمواصفات الأوربية والمصنع حاصل على شهادة المواصفات الأروبية ce وحاصل على شهادة الأيزو 14485.

وأشار محمود رشدى محمود حسن رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصنع في الوقت الحالي يقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية بقارتى أفريقيا وآسيا ومنها السعودية وليبيا والسودان والعراق واليمن، وتم قبول المنتج في دول أخرى جديدة سوف يتم التصدير إليها قريبا مثل المقرب وتنزانيا وهناك خطة تم وضعها تهدف إلى اختراق كافة الأسواق بالدول الإفريقية تباعا بنهج القيادية السياسية.

وعلى جانب آخر وفى نهاية الجولة شدد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج على ضرورة حل مشكلات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا ووضع الحلول لتلك المشكلات كأولية قصوى، مؤكدا أن دعم قطاع الصناعة والمستثمرين أولوية.



المحافظ خلال الجولة



المحافظ يتابع الانتاج بالمصنع