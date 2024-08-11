محافظ سوهاج: إنشاء ميناء جاف يحل 80% من مشاكل المناطق الصناعية.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن المحافظة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الجمهورى بإنشاء ميناء جاف لخدمة المناطق الصناعية بسوهاج، خاصة بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر مع دراسة تعميم استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل المصانع بالمناطق الصناعية بسوهاج.

وأضاف سراج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بضرورة دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، فى سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالى من الجودة، للمنافسة فى الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة وأن سوهاج بها عددا من المناطق الصناعية ومن المناطق الصناعية المنطقة الصناعية بحى الكوثر وهى من أقدم المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وبها العديد من المصانع التي تعمل ونتج وتصدر.

جاء ذلك على هامش جولة محافظ سوهاج والتى رافقه خلالها محمد عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الصناعية بحى الكوثر، لتفقد المنطقة والوقوف على المشاكل التى تواجه العاملين والمستثمرين بهذه المنطقة والتى تعد أقدم المناطق الصناعية بسوهاج.

وأشار اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى البدء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مكاتب للصحة لأخذ العينات الخاصة بالتصدير تيسيرا على المستثمرين من الذهاب للقاهرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الميناء الجاف يمثل 80% من حلول مشاكل المناطق الصناعية بسوهاج فمع إزالة عقبات التصنيع وشبكة الطرق التي نفذتها الدولة والميناء سوف يكون هناك تكامل لحل كل مشاكل الصناعة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالصناعة والتصدير للخارج.

وعن تقييم المحافظ للجولات المتعددة له بالميادين والشوارع خلال الفترة الماضية أوضح المحافظ، أن الجولات ترصد الواقع من خلال الرؤية المباشرة للمشكلة فقد كان المواطن يعانى من المشكلات المرورية ومن مشكلات القمامة وهذه المشكلات تم إقتحامها ووضع حلول سريعة لها وهذا الأمر وجد إستحسان ورضا من قبل المواطن بمحافظة سوهاج وتم وضع خطة نظافة على مستوى المحافظة وتم رفع كافة الإشغالات من محيط الشوراع لخلق بيئة نظيفة للمواطنين.

يذكر أن المنطقة الصناعية بحى الكوثر تقع شرق النيل فى بداية طريق الصعيد / البحر الأحمر وعلى طريق القاهرة أسوان الشرقي، وتبعد 12 كم عن( مدينة سوهاج - نهر النيل - السكة الحديد - طريق سوهاج الزراعى)، وتبعد 55 كم عن (جامعة سوهاج الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة – مطار سوهاج الدولى – طريق الصحراوى الغربي، والمساحة 500 فدان، المنطقة بها مشروعات تمت الموافقة عليها بإجمالى 317 مشروعا يوفر 14542 فرصة عمل، والمنطقة بها مشروعات بدأت الإنتاج بـ198 مشروعا يوفر 10396 فرصة عمل، والمنطقة بها مشروعات جار الإنشاء بها بلغت 107 مشروعات توفر 4114 فرصة عمل، والمنطقة بها مشروعات تسلمت الأرض ولم تبدأ التنفيذ بلغت 12 مشروعا يوفر 32 فرصة عمل.