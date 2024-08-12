محافظ الغربية يكرم محمد السيد بطل برونزية أولمبياد باريس 2024.. صور

الغربية - مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، البطل محمد السيد صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024، ووالده الدكتور السيد سامى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة بجامعة طنطا سابقا وأستاذ مادة المبارزة جامعة طنطا والمدير الفني للاعب في الأولمبياد، ووالدته الدكتورة أماني البحيري وكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية واسرة اللاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرم محافظ الغربية البطل، مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريماً لمجهوده الذي بذله والذي تكلل بتحقيق أول ميدالية برونزية للبعثة المصرية في اولمبياد باريس، بعد هزيمته المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 في لعبة سلاح سيف المبارزة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظة نماذج مضيئة ومشرفة، ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ الغربية دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة لإنشاء جيل من الأبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

ومن جانبه أعرب البطل محمد السيد وأسرته عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسى، وستظل في ذاكرتهم دائما، لتمثل لهم دافعا حقيقيا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليا.



جانب من اللقاء



محافظ الغربية ومحمد السيد