اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

متحدث أونروا: نواصل توزيع المساعدات فى غزة رغم التحديات الكبيرة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:09 ص
متحدث أونروا: نواصل توزيع المساعدات فى غزة رغم التحديات الكبيرة قصف غزة
غزة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إيناس حمدان، أن الوكالة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية فى غزة رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها هناك.

وقالت إيناس حمدان - في تصريح خاص لقناة "النيل" للأخبار اليوم الاثنين، "إن أونروا تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة".. مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية هناك تزداد سوءا؛ بسبب نقص المساعدات واستمرار القصف، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قسوة.

وأضافت متحدثة أونروا "يعيش سكان قطاع غزة ظروفا كارثية مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة"، موضحة أنه حتى المناطق المزعومة بأنها آمنة مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية، وأشارت إلى أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار الحرب، حيث لا توجد أماكن كافية في المراكز التي تستقبل النازحين.







أونروا

غزه

العدوان على غزه

قطاع غزة

النازحين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة