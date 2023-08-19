كيف تؤدى مشاكل الغدة الدرقية إلى أضرار أخرى فى جسمك؟

كتبت إيناس البنا

اضطرابات الغدة الدرقية، تشمل كلاً من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، لها تأثير عميق على مختلف أعضاء الجسم.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، يتميز قصور الغدة الدرقية بعدم كفاية مستويات هرمونات الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى تباطؤ عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، على العكس من ذلك، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية ينطوى على زيادة في هرمونات الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي، وتمتد الآثار المترتبة على كلتا الحالتين إلى ما هو أبعد من الغدة الدرقية نفسها، ما يؤثر على الوظائف الفسيولوجية المتنوعة.

وفقًا لمجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، يُعتقد أن حوالي 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، وبالتالي، فإن معرفة كيفية تأثير هذه الاضطرابات على أجزاء جسمك أمر مهم لإدارة الحالة بشكل أفضل.

اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيرها على الجسم

إليك كيف تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على أجزاء جسمك.

التأثير على الجلد والشعر

غالبًا ما يكون الجلد والشعر أول من يتحمل العبء الأكبر من ضعف الغدة الدرقية، قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى جفاف وخشونة الجلد وتساقط الشعر، بينما يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى التعرق المفرط وتساقط الشعر، هذه المظاهر الخارجية هي مؤشرات على التأثير الأعمق الذي يمكن أن تحدثه اضطرابات الغدة الدرقية على الأنظمة الداخلية"

التأثير على القلب والجهاز العصبي

توجد علاقة مقلقة بين صحة الغدة الدرقية وصحة القلب، يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويزيد من مستويات الكولسترول السيئ، ويساهم في ارتفاع ضغط الدم.

فرط نشاط الغدة الدرقية يعطل نظم القلب وقد يؤدي إلى فشل القلب، تمتد العواقب إلى الجهاز العصبي، حيث يتسبب قصور الغدة الدرقية في الكسل، وفي الحالات الشديدة، حتى الغيبوبة، وتؤدي هذه الحالة أيضًا إلى ضعف ووخز في الأطراف، وعلى النقيض من ذلك، يتجلى فرط نشاط الغدة الدرقية في شكل تململ، ورعاش، وأعراض مرتبطة بالقلق.

التأثير على وظائف الجهاز الهضمي

وتأتي وظائف الجهاز الهضمي أيضًا تحت تأثير تشوهات الغدة الدرقية، "يؤدي قصور الغدة الدرقية غالبًا إلى الإمساك وتقليل امتصاص المغذيات في الأمعاء، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى حركات فضفاضة، ما يوضح كيف يرتبط توازن الغدة الدرقية الدقيق بصحة الأمعاء".

التأثير على النساء

"يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وغزارة في الدورة الشهرية، بينما يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى نزيف ضئيل، كما تمتد التداعيات إلى صحة العظام أيضًا، كل من نقص نشاط الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية يزيدان من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ما يجعل العظام هشة وعرضة للكسور".

التأثير على جهاز الغدد الصماء

"يتم إبراز الطبيعة المترابطة لنظام الغدد الصماء من خلال العلاقة بين مشاكل الغدة الدرقية ومستويات السكر في الدم، فيمكن أن يساهم قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية لفترات طويلة في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.