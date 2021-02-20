أعراض الاكتئاب .. الحزن المستمر والنوم المفرط والقلق

كتبت مروة هريدى

يوصف الاكتئاب بأنه اضطراب مزاجى مع استمرار الشعور بالحزن والوحدة وفقدان الاهتمام، إنها مشكلة قد تستمر طويلًا ناتجة عن حدث كبير قد يُغير مجرى حياتك للأسوأ، وقد يستمر لبضع أسابيع أو سنوات، حتى الآن لم يتوصل الخبراء فى هذا المجال لأسباب واضحة للاكتئاب، فقد ينتج عن عدة عوامل قد تكون وراثية أو ناتجة عن حدوث تغييرات فى مستويات الناقل العصبى فى الدماغ أو عوامل بيئية ونفسية واجتماعية، وغيرها وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

- فيما يلى.. 8 أعراض شائعة للاكتئاب:

1- الحزن المستمر

الشعور بالحزن والضعف من وقت لآخر هو جزء من الحياة الطبيعية، لكن استمرار الشعور بالحزن لعدة أسابيع قد يكون علامة على الاكتئاب، غالبًا ما يشعر الشخص الذى يعانى من الاكتئاب بالحزن والبكاء كثيرًا.

2- فقدان الاهتمام

يتخلى الشخص الذى يعانى من الاكتئاب عن الاهتمام بالأشياء التى كان يقوم بها فى الماضى مثل الرياضة أو الهوايات أو الخروج مع الأصدقاء.

3- الشعور بالتعب والنوم المفرط

النوم هو أفضل طريقة للهروب من المشكلة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، كما يكون لديهم شعور دائم بالتعب المفرط والكسل، وفى بعض الحالات قد يؤدى الاكتئاب إلى الأرق والقلق فى الليل.

4- تغير فى الشهية

التغير فى الشهية هو علامة أخرى على الاكتئاب، ولها طريقتان إما أن يبدأ الشخص المكتئب بتناول الكثير من الطعام أو يفقد الاهتمام بالأكل ولا يشعر بالجوع على الإطلاق.

5- القلق

غالبًا ما يرتبط القلق بالاكتئاب، حيث أن القلق الشديد قد يفسح المجال للإصابة بالاكتئاب والتوتر والأرق والشعور بالخطر وسرعة دقات القلب والتنفس السريع والرعشة.

6- خروج المشاعر عن السيطرة

الشعور بتقلبات مزاجية حادة دون سبب محدد، حيث يشعر الشخص بالسعادة والبهجة لدقيقة ثم ينفجر بعدها فى حالة من الغضب وهذا سببه حالة الاضطراب العقلى الناتج عن الإصابة بالاكتئاب.

7- الشعور بانعدام القيمة

يمكن أن يغير الاكتئاب الطريقة التى نرى بها العالم حولنا، فقد تشعر بأنك عديم القيمة بجانب شعورك الدائم بالذنب والفشل وكراهية الذات.

8- قلة التركيز

يعد قلة التركيز أو صعوبة اتخاذ أى قرارات علامة شائعة على الاكتئاب، حيث يعانى الأشخاص المصابين بالإكتئاب فى التفكير والتركيز.