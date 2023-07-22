النعاس المفرط أثناء النهار يعنى اضطراب الغدة الدرقية

إيناس البنا

تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم، تقع في الجزء الأمامي من عنقك، أسفل تفاحة آدم مباشرة، وتنتج هرمونات تتحكم في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة ومعدل تحويل الخلايا للمواد الغذائية إلى طاقة.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، عندما تكون هناك مشكلة في الغدة الدرقية ، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة بسبب اضطراب إنتاج الهرمونات وتنظيمها.



أنواع اضطرابات الغدة الدرقية تشمل اضطرابات الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا ما يلي:

قصور الغدة الدرقية: تحدث هذه الحالة عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة.



فرط نشاط الغدة الدرقية: فرط نشاط الغدة الدرقية هو عكس قصور الغدة الدرقية ، ويتميز بفرط نشاط الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية ، والتي يمكن أن تسرع عملية التمثيل الغذائي.



التهاب الغدة الدرقية: يشير إلى التهاب الغدة الدرقية ، والذي يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مؤقتًا بسبب إفراز الهرمونات المخزنة ، يليه قصور الغدة الدرقية بسبب ضعف وظيفة الغدة.



تضخم الغدة الدرقية: تتميز هذه الحالة بتضخم الغدة الدرقية ، وغالبًا ما ينتج عن نقص اليود.

عقيدات الغدة الدرقية: عبارة عن كتل أو أورام في الغدة الدرقية ، والتي يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة وقد تتطلب مزيدًا من التقييم لاستبعاد السرطان.

سرطان الغدة الدرقية: هو حالة نادرة نسبيًا حيث تنمو الخلايا غير الطبيعية في الغدة الدرقية وتتكاثر دون حسيب ولا رقيب ، ومن المحتمل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



الأعراض الشائعة لاضطراب الغدة الدرقية يمكن أن تظهر اضطرابات الغدة الدرقية بطرق مختلفة ، وقد تختلف الأعراض اعتمادًا على ما إذا كانت الغدة الدرقية مفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو غير نشطة (قصور الغدة الدرقية). تتضمن بعض الأعراض الشائعة لاضطراب الغدة الدرقية ما يلي:

قصور الغدة الدرقية

التعب والضعف

زيادة الوزن

عدم تحمل البرد

إمساك

جفاف الجلد والشعر

آلام العضلات وتيبسها

الاكتئاب أو تقلبات المزاج

مشاكل الذاكرة والتركيز

فرط نشاط الغدة الدرقية

فقدان الوزن غير المبرر

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

التعرق والحساسية للحرارة

العصبية والقلق

الهزات في اليدين

صعوبة النوم

زيادة حركات الأمعاء

تغيرات في أنماط الدورة الشهرية (عند النساء) لماذا تسبب مشاكل الغدة الدرقية النعاس المفرط أثناء النهار؟ يمكن أن تسبب اضطرابات الغدة الدرقية نعاسًا مفرطًا أثناء النهار بسبب تأثيرها على التمثيل الغذائي في الجسم وتنظيم الهرمونات.



أظهرت دراسة نشرت في المجلة العامة للطب النفسي، أن قصور الغدة الدرقية يرتبط بفرط النوم ، وهو اضطراب في النوم يتميز بالنعاس المفرط أثناء النهار ، على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً.



تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في إنتاج الهرمونات التي تساعد في تنظيم مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي. عندما يكون هناك خلل في إنتاج هرمون الغدة الدرقية ، كما هو الحال في قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، ينخفض معدل الأيض الكلي في الجسم، نتيجة لذلك ، قد يعاني الأفراد من التعب والخمول والنعاس المفرط أثناء النهار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل.