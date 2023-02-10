فيتامين د يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى فيتامين د على العديد من الفوائد الصحية، من صحة الأمعاء إلى العظام، ولكن لا يتبادر لذهنك تنظيم نسبة السكر في الدم، اتضح أن فيتامين (د) له تأثير كبير على مستويات الجلوكوز في الجسم ويمكن أن يساعد تناول مكمل غذائي عن طريق الفم في تعزيز مستويات السكر في الدم الصحية، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

كيف يساعد فيتامين د في تنظيم نسبة السكر في الدم؟



وجدت أبحاث التجارب السريرية أن حالة فيتامين (د) الكافية لها تأثير إيجابي على صحة القلب والأيض على وجه التحديد ، تساعد مكملات فيتامين د 3 الفموية على تعزيز المستويات الصحية من الأنسولين ويسهل المستويات الصحية لجلوكوز الدم .

أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم:



تستخدم الخلايا الجلوكوز (المعروف باسم سكر الدم) لتوليد الطاقة لأداء وظائفها في جميع أنحاء الجسم، الجلوكوز مهم بشكل خاص في الدماغ ، حيث يستخدم ارتفاع الطلب على السكر في الدم لإنتاج الناقلات العصبية التي تمكن الجهاز العصبي المركزي من التواصل مع بقية الجسم.

ولكن ليست الوظائف الإدراكية فقط هي التي تتطلب كميات كافية من الجلوكوز ، فالمستويات الصحية للسكر في الدم لها تأثير على تنظيم الحالة المزاجية ، والطاقة ، والنوم ، وصحة التمثيل الغذائي ، وغير ذلك المفتاح لسكر الدم الصحي ، أو نسبة السكر في الدم ، هو الحفاظ على مستويات متوازنة نحن بحاجة إلى مستوى كافٍ من الجلوكوز في الدم لمساعدة خلايانا وأنظمة أعضائنا على القيام بأنشطتها اليومية ، ولكن يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين دون المستوى الأمثل إلى مخاوف صحية

لماذا تأثير فيتامين د على صحة التمثيل الغذائي مهم؟



يرتبط نقص فيتامين د بمستويات السكر في الدم دون المستوى الأمثل ، مما يؤثر على صحة التمثيل الغذائي والطاقة والهضم والمزاج وعلى الجانب الآخر ، تساعد مستويات فيتامين (د) الصحية على تنظيم جلوكوز الدم لدعم صحة التمثيل الغذائي وصحة الجسم بالكامل وطول العمر.