خطوة خطوة.. استخراج رخصة البناء بعد اختصار الإجراءات وإلغاء العقد المشهر

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وفيما يلى الاجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء:

أولاً: إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية:

-الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجى وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى وكروكى الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-إعداد الرفع المساحى بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحى وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) واجمالى المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحى هى 15 يوماً .

-إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجى وذلك خلال 5 أيام .

-ويصبح إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هى 20 يوماً.

ثانيا: إجراءات استخراج تراخيص البناء:

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بانه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصى لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين .

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعمارى وذلك خلال 14 يوماً.

- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجى مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص .

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجى وذلك خلال 10 أيام .

- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم .

-وبذلك تكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .