اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات الخاصة 2024.. 60% لكليات علوم الحاسب و68% للصيدلة و75% للعلاج الطبيعى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:01 م
تنسيق الجامعات الخاصة 2024.. 60% لكليات علوم الحاسب و68% للصيدلة و75% للعلاج الطبيعى وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية الطب البشرى بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79 % وسجل القبول بكلية طب الجلالة 76 % وسجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 77 % بكلية طب الأسنان ، و75% للقبول بطب أسنان الجلالة، و73 % للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والأسماعيلة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 75 % فى الجامعات الخاصة والأهلية ، و74 % للقبول بجامعة الجلالة ، و72% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 71 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و70 % للقبول بجامعة الجلالة والعلمين، و68 % للقبول بجامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى 67 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و 65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 68 % بالجامعات الخاصة والأهلية، و66 % للقبول بجامعات الجلالة والعلمين، و65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 60 % بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 53 % للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55 %.







تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الاهلية 2024

طب الجامعات الخاصة

طب الجامعات الاهلية

التقدم للجامعات الخاصة

التقدم للجامعات الاهلية

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تسجيل الرغبات

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة