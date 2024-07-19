184 ألف جنيه لطب الأسنان و80 لتكنولوجيا المعلومات.. مصروفات جامعة سيناء

محمد صبحى

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم اليوم السابع خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب انتهاء الامتحانات وإعلان الثانوية العامة 2024 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.

وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش

127.990 كلية الصيدلة

184.991 كلية طب الأسنان

58.790 كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 71.072

أما كليات فرع القنطره

142.197 كلية الصيدلة

192.512 كلية طب الأسنان

128.113 كلية العلاج الطبيعى

53.681 كلية الهندسة

80.959 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

51.441 كلية الإعلام إنجليزى

45,162 كلية الإعلام عربى

52.652 كلية إدارة الأعمال

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .

كانت جامعة سيناء، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2025 /2024، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.