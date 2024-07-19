184 ألف جنيه لطب الأسنان و80 لتكنولوجيا المعلومات.. مصروفات جامعة سيناء

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم اليوم السابع خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب انتهاء الامتحانات وإعلان الثانوية العامة 2024 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.
وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .
وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش
127.990 كلية الصيدلة
184.991 كلية طب الأسنان
58.790 كلية الهندسة
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 71.072
أما كليات فرع القنطره
142.197 كلية الصيدلة
192.512 كلية طب الأسنان
128.113 كلية العلاج الطبيعى
53.681 كلية الهندسة
80.959 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب
51.441 كلية الإعلام إنجليزى
45,162 كلية الإعلام عربى
52.652 كلية إدارة الأعمال
والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .
كانت جامعة سيناء، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2025 /2024، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.