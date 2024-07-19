اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

184 ألف جنيه لطب الأسنان و80 لتكنولوجيا المعلومات.. مصروفات جامعة سيناء

الجمعة، 19 يوليو 2024 12:13 م
184 ألف جنيه لطب الأسنان و80 لتكنولوجيا المعلومات.. مصروفات جامعة سيناء وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم اليوم السابع خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب انتهاء الامتحانات وإعلان الثانوية العامة 2024 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.

 

وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش

127.990 كلية الصيدلة

184.991 كلية طب الأسنان

58.790 كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب  71.072

 

أما كليات فرع القنطره

 

142.197 كلية الصيدلة

 

192.512 كلية طب الأسنان

 

128.113 كلية العلاج الطبيعى

 

53.681 كلية الهندسة

 

80.959 كلية  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

51.441  كلية الإعلام إنجليزى

45,162 كلية الإعلام عربى

 

52.652  كلية  إدارة الأعمال

 

والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .

 

كانت  جامعة سيناء، أعلنت  فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2025 /2024، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.

 

 







جامعة سيناء

اخبار مصر

كليات جامعة سيناء

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات الخاصة

اسعار كليات جامعة سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة