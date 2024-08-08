تنسيق المرحلة الأولى.. الحد الأدنى لعلمى علوم 90.48% و87.07% لـ"الهندسية"

محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

‎وقال وزير التعليم العالى: "يسعدنى البداية أبعث بخالص التهنئة لكل بناتي وأبنائي والأسر المصرية علي ما حققه الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2024 من نجاح وتفوق، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2024، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.