أوقاف شمال سيناء تشارك فى التوعية بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بالمساجد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء، عن مشاركة مديرية أوقاف شمال سيناء في التوعية بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بجميع مساجد المحافظة.

وأوضح حمدي، أن المبادرات الرئاسية تهدف إلى خفض معدلات انتشار الأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والسكر والفشل الكلوي. وأشار إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تأتي كجزء من مسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، حيث يتم تنفيذها في جميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات بشكل مجاني.

من جانبه، ذكر فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، أن خدمات مبادرة "100 يوم صحة" تشمل عدة مبادرات هامة، منها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف وعلاج صعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد، ومبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية والأورام السرطانية، بالإضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج وكبار السن.